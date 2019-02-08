Руанда в 2019 году запустит первый спутник

Кигали, , 13:58 — REGNUM Руанда намерена запустить свои первый спутник в 2019 году, присоединившись таким образом к Кении, запустившей свой первый спутник в 2018 году.

Первый руандийский спутник изготовлен при сотрудничестве японского агентства по международному сотрудничеству и японского агентства аэрокосмических исследований. Об этом важном шаге в развитии страны было объявлено управлением по регулированию деятельности коммунальных предприятий Руанды. Генеральный директор управления Патрик Ньиришема сообщил о том, что запуск может состояться после саммита по преобразованию Африки, который пройдет в городе Кигали в мае 2019 года.

По информации танзанийского новостного издания HabariLeo, спутник был представлен японскими и раундийскими инженерами на саммите, проходившем в 2018 году. Пять руандийских инженеров работали над данным проектом в университете Токио.

На сегодняшний день лишь 10 африканских стран смогли запустить свой спутник на орбиту.

По словам представителей управления по регулированию деятельности коммунальных предприятий Руанды, 15 инженеров из Руанды смогут пройти в следующем месяце обучение в Японии, изучив спутниковую технику.

Проректор университета в Найроби, студенты и ученые которого изготовили и запустили спутник при поддержке японского агентства аэрокосмических исследований, Питер Мбифи отметил, что успехи Руанды являются результатом мер, предпринятых страной в области развития технологий.