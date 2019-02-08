Второе заседание «Лазаревского клуба» пройдет 5-6 марта в Москве

Москва, , 12:58 — REGNUM 7 февраля в Москве прошло собрание Совета «Лазаревского клуба», избранного на Первом заседании в Ереване 1 декабря прошлого года. В нем приняли участие члены Совета из России и Армении.

Собравшиеся обсудили текущие вопросы и отчет председателя Оргкомитета по созданию «Лазаревского клуба», первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина, который отметил интерес к членству и деятельности клуба, проявившийся в большом числе поступивших в его адрес писем с поддержкой, предложениями и проектами.

На собрании выступили председатель Общественного совета Республики Армения Вазген Манукян (Армения); чрезвычайный и полномочный посол, бывший председатель Совета ветеранов МИД РФ Владимир Казимиров (Россия); председатель Демократической партии Армении Арам Саркисян (Армения); генеральный директор концерна «Монарх» Сергей Амбарцумян (Россия); декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова, автор и ведущий телепрограммы «Что делать?» на канале «Культура» Виталий Третьяков (Россия) и другие.

Участники собрания приняли решение о проведении очередного второго заседания клуба 5−6 марта в Москве. Было подтверждено пожелание, прозвучавшее на первом заседании — проводить встречи «Лазаревского клуба» поочередно в Армении и России.

Тема следующего заседания — «Экономика, инвестиции и интеграция. Перспективы развития экономических связей России и Армении».

К подготовке докладов будут привлечены ведущие ученые-экономисты, а также деловые люди России и Армении, представители профильных министерств и ведомств, ведущих российских компаний и корпораций, занимающихся бизнесом в Армении. По возникшей традиции во второй части заседания будут заслушаны предложения и проекты членов Клуба в разных областях российско-армянского сотрудничества. В рамках «свободной трибуны» будет предоставлено слово всем желающим.

К участию во втором заседании будут приглашены руководители Республики Армения и Республики Арцах, российские и армянские парламентарии, политики, эксперты, предприниматели, общественные деятели и журналисты двух стран. В мероприятии примут участие от 150 до 200 участников. О месте проведения московского заседания будет сообщено дополнительно.

Члены совета «Лазаревского клуба» с удовлетворением отмечают, что по стопам клуба пытаются идти пробующие свои силы в политике энтузиасты, и приветствуют все попытки организовать российско-армянский диалог, если они вдохновляются чистыми помыслами.

На собрании был представлен сайт Лазаревского Клуба — lazarevsky.club, на страницах которого можно ознакомиться с информацией о деятельности организации, анонсах мероприятий, а также актуальными материалами по российско-армянским отношениям.