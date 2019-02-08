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На конференции в Вашингтоне Катар подвергся критике за поддержку Палестины

Общество

Произраильский аналитический центр организовал конференцию в Вашингтоне, на которой обвинил Катар в поддержке палестинцев по многим вопросам

Рамалла , 8 февраля 2019, 14:44 — REGNUM  Произраильский аналитический центр the Middle East Forum организовал конференцию в Вашингтоне. Как сообщает международная телекомпания Al Jazeera со штаб-квартирой в Дохе, в ходе мероприятия спикеры не раз критиковали позицию и действия Катара в отношении Палестины.

Один из главных спикеров конференции Даниэль Пайпс, известный своими «исламофобскими и ориенталистскими» воззрениями, раскритиковал также и работу Al Jazeera, обвинив катарскую телекомпанию в необъективном освещении событий на Ближнем Востоке, особенно в области палестино-израильского конфликта. Спикеры форума полагают, что канал занимает безоговорочно пропалестинскую позицию, не считаясь с реальными данными. Источник добавляет, что Пайпс написал труд «Идут мусульмане! Идут мусульмане!», что вызвало волну возмущения в широких кругах.

The Middle East Forum на постоянной основе публикует проект «Победа за Израилем», целью которого является заручиться поддержкой США в области палестино-израильского конфликта.

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Зарубежная хроника
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