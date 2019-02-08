Между Москвой и Байконуром прекращено регулярное авиасообщение

Байконур, Казахстан, , 12:44 — REGNUM Авиакомпания «Алроса» отменила все регулярные авиарейсы между Москвой и Байконуром, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

По словам местных жителей, стоимость билетов компании «Аэрофлот» из Кызыл-Орды в несколько раз меньше. Расстояние между Байконуром и Кызыл-Ордой составляет около 250 км.

В администрации города пояснили, что вопросами организации авиаперевозок через аэропорт «Крайний» занимается центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры Роскосмоса.

Отметим, с января 2019 года аэропорт Байконура принимает только чартерные авиарейсы предприятий Роскосмоса. Последний регулярный авиарейс компании «Алроса» был совершен 7 декабря 2018 года.

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