Оренбуржье выделяет на научные исследования 52 млн рублей

Оренбург, , 12:40 — REGNUM В Оренбургской области 8 февраля чествовали научное сообщество. Губернатор Юрий Берг на встрече с учёными заявил, что правительство продолжит поддерживать научно-исследовательскую и инновационную деятельность. В 2019 году сохранены все основные программы государственного финансирования этих направлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ежегодно их областного бюджета на получение новых научных и научно-технических результатов выделяется около 52 млн рублей. Юрий Берг также отметил, что в целях поддержки фундаментальных научных исследований правительством Оренбургской области и Российским фондом фундаментальных исследований проводится совместный региональный конкурс. Он позволил ежегодно привлекать в науку Оренбуржья до 11 млн рублей федеральных средств.

Добавим, в Оренбуржье выполнением научно-исследовательских работ занимаются более 40 организаций. Более 2500 научно-педагогических работников ведут научно-исследовательскую деятельность, создают новые оригинальные образцы продукции и наукоемкие технологии.