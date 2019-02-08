Спецслужбы Украины преследуют родственников военнослужащих ДНР — омбудсмен

Донецк, , 12:42 — REGNUM Спецслужбы Украины оказывают незаконное давление на родственников военнослужащих Народной милиции ДНР, заявила уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова на пресс-конференции, сообщил 8 февраля официальный сайт Донецкой народной Республики.

«С помощью шантажа родственников военнослужащих ДНР спецслужбы Украины намереваются добыть различную информацию о воинских частях и секретных объектах Республики. После анализа полученной информации силовые структуры пытаются совершить теракт либо диверсию на территории Донецкой Народной Республики», — рассказала она.

В мероприятии принял участие военнослужащий Народной милиции, который предоставил аудиозапись разговора с матерью в качестве доказательства слов Морозовой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о разработке технологии, напоминающей полиграф, которая позволит властям выявить «предателей» — население, лояльно настроенное по отношению к Донбассу.

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