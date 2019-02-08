Пятница, 8 Февраля 2019 года
14:38:54 МСК

Исследователи нашли японский крейсер «Хиэй», атаковавший Перл-Харбор

Общество

Американские исследователи обнаружили японский крейсер «Хиэй» времен Японской империи

Токио, 8 февраля 2019, 14:38 — REGNUM  Американское исследовательское судно Petrel обнаружило судно на глубине 985 метров к северо-западу от Гуадалканала, вулканического острова в архипелаге Соломоновы острова. Позже выяснилось, что это линейный крейсер японского императорского флота «Хиэй», который был потоплен в Морском сражении за Гуадалканал в 1942 году. Он также был тем самым судном, сопровождавшим авианосцы для нападения на американский флот в гавани Перл-Харбор в 1941 году.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», была найдена только кормовая часть корабля. Казусиге Тодака, эксперт по тактике ведения боя императорским флотом в военные годы, предположил, что отсек с боеприпасами взорвался, и осталась только эта часть корабля. «Это очень важная находка. Она напоминает о том, как через войну устанавливался мир», — добавил Тодака.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить