Исследователи нашли японский крейсер «Хиэй», атаковавший Перл-Харбор

Токио, , 14:38 — REGNUM Американское исследовательское судно Petrel обнаружило судно на глубине 985 метров к северо-западу от Гуадалканала, вулканического острова в архипелаге Соломоновы острова. Позже выяснилось, что это линейный крейсер японского императорского флота «Хиэй», который был потоплен в Морском сражении за Гуадалканал в 1942 году. Он также был тем самым судном, сопровождавшим авианосцы для нападения на американский флот в гавани Перл-Харбор в 1941 году.

По сообщению японской новостной газеты «Асахи Симбун», была найдена только кормовая часть корабля. Казусиге Тодака, эксперт по тактике ведения боя императорским флотом в военные годы, предположил, что отсек с боеприпасами взорвался, и осталась только эта часть корабля. «Это очень важная находка. Она напоминает о том, как через войну устанавливался мир», — добавил Тодака.