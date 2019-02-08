В заповеднике «Калужские засеки» учёные посчитали обитателей

Калуга, , 12:25 — REGNUM Зимние маршрутные учёты животных состоялись в заповеднике «Калужские засеки». Как сообщили 8 февраля корреспонденту ИА REGNUM в отделе науки и охраны заповедника, его сотрудники и два аспиранта МГУ посчитали следы на четырнадцати учётных маршрутах общей протяженностью свыше 100 км.

Учёты животных по следам проводятся в заповеднике ежегодно. Работы по учёту ведутся на постоянных маршрутах. Согласно методике, нужно учесть следы, оставленные обитателями заповедной территории за прошедшие сутки. Затем с помощью этих данных можно оценить плотность и численность представителей разных видов.

В последние годы зимы в Калужской области отмечаются неустойчивой погодой с постоянными оттепелями и снегопадами, чередующиеся незначительными морозами, что затрудняет выбор сроков проведения зимнего маршрутного учета. Чтобы избежать ошибки результатов учётов из-за состояния снежного покрова, в заповедном лесу был вычислен суточный ход основных учитываемых видов животных методом тропления — сначала заметают все следы, а через день считают вновь появившиеся.

Учётчики проходили свои маршруты на снегоходах, на лыжах и пешком и отмечали gps-координаты всех встреченных следов, указывая виды животных. Для «Калужских засек» трудность прохождения маршрутов составляет активное зарастание бывших лесных дорог и наличие в массиве ветровальных участков леса. Высота снежного покрова в среднем составила в еловом лесу 30 см, в лиственном — 40 см, а на открытых участках — 35 см.

В настоящее время сотрудникам заповедника предстоит камеральная обработка собранных данных. Предварительно можно выделить большее количество встреч лося, косули, куницы; отмечены рысь, волк на обоих кластерных участках.

Напомним, данные учётов имеют большое значение, они помогают отслеживать динамику происходящих изменений в популяции зверей и птиц на территории заповедника.