Стример Team Fortress 2 признался, что солгал о неизлечимой болезни

Вашингтон, , 12:22 — REGNUM Популярный стример (геймер, ведущий периодические онлайн-трансляции игрового процесса) Sketchek, специализировавшийся на Team Fortress 2, признался в том, что он солгал о своей неизлечимой болезни. Об этом 7 февраля сообщил портал Kotaku.

После перерыва Sketchek вернулся в YouTube и признался в том, что он обманывал своих подписчиков. «Я больше не могу нести тяжесть своих грехов, поэтому я решил рассказать правду и извиниться за ложь», — заявил геймер.

Пользователи YouTube бурно отреагировали в комментариях к видео. Один из них порадовался тому, что парень жив и здоров, но тут же отметил, что крайне разочарован подобным позорным поступком.

Sketchek был известен благодаря высокому уровню игры, который он демонстрировал вместе со своим персонажем (он играл за Поджигателя (Pyro)). Его видео набирали сотни тысяч просмотров.

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Стоит отметить: после того, как в марте 2018 года он вышел из игры, объявив о своей «болезни», компания Valve даже ввела в Team Fortress 2 оружие ближнего боя — топор под названием «Завещание Sketchek» (Sketchek's Bequest).

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