Волгоградца на 12 лет отправили в колонию за похищение школьницы

Камышин, Волгоградская область, , 12:21 — REGNUM В Волгоградской области 58-летний житель города Камышина приговорен к 12 годам колонии и штрафу за похищение ребёнка. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Девочка была похищена утром 1 марта 2018 года. Осуждённый на своем автомобиле ехал по городу увидел 11-летнюю школьницу, которая в это время направлялась на учебу. Девочка оказалась дочерью бывшего работодателя мужчины. Он представился сотрудником полиции, показал поддельное удостоверение, посадил школьницу в свою машину и затем отвёз к себе домой, где удерживал несколько суток. Девочка за это время не пострадала.

В день исчезновения школьницы были организованы крупномасштабные мероприятия с привлечением более 300 человек — сотрудников правоохранительных органов и волонтерских организаций, которые с применением служебных собак обследовали все прилегающие к месту пропажи ребенка территории, заброшенные здания, чердаки, прибрежную зону, опрашивали возможных свидетелей и очевидцев преступления. 5 марта в ходе поквартирного обхода одного из микрорайонов Камышина сотрудники полиции позвонили в квартиру, хозяин который, увидев людей в форме, попытался тут же закрыть дверь. В этот момент в прихожую вышла потерпевшая и сказала полицейским, что, вероятно, они ищут именно её.

У похитителя имелась крупная сумма задолженности по кредитам — вероятно, именно это и толкнуло его на преступление. Скорее всего, с отца девочки, на которого он сам работал раньше, мужчина хотел потребовать выкуп. Суд признал его виновным по статьям «Похищение несовершеннолетней», «Изготовление поддельного документа с целью облегчения совершения другого преступления» и «Незаконное хранение взрывчатых веществ» и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима штрафа в размере 30 тысяч рублей.