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Правительство Танзании просит помощи с беженцами

Общество

В лагерях Ньяругусу, Ндута и Мтендели в Танзании находится более 300 тысяч беженцев

Правительство Танзании просит помощи с беженцами
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Додома, 8 февраля 2019, 12:21 — REGNUM  Правительство Танзании просит помощи Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в предоставлении регистрации беженцам. Об этом сообщает газета Nipashe.

Заместитель министра внутренних дел Танзании Мхандиси Хамад Масауни заявил об этом на встрече с посланником UNHCR Филиппо Гранди, который прилетел в Танзанию с рабочим визитом.

Масауни сообщил, что правительство Танзании издавна принимает беженцев, которые прибывают из-за военных действий. Однако Масауни подчеркнул, что правительство не хочет допустить преступности в лагерях для беженцев.

В лагерях Ньяругусу, Ндута и Мтендели в Танзании находится более 300 тысяч беженцев.

«Важно, чтобы UNHCR и правительство Танзании сотрудничали в выдаче удостоверений личности беженцам, эти удостоверения на юридическом уровне подтвердят статус беженца. Эта мера поможет стране принимать легальных беженцев и противодействовать нелегальной миграции», — заявил Масауни.

Гранди ответил, что необходимые меры будут приняты, а также беженцев призовут соблюдать законы страны, которая их приняла.

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