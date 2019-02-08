Правительство Танзании просит помощи с беженцами

Додома, , 12:21 — REGNUM Правительство Танзании просит помощи Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) в предоставлении регистрации беженцам. Об этом сообщает газета Nipashe.

Заместитель министра внутренних дел Танзании Мхандиси Хамад Масауни заявил об этом на встрече с посланником UNHCR Филиппо Гранди, который прилетел в Танзанию с рабочим визитом.

Масауни сообщил, что правительство Танзании издавна принимает беженцев, которые прибывают из-за военных действий. Однако Масауни подчеркнул, что правительство не хочет допустить преступности в лагерях для беженцев.

В лагерях Ньяругусу, Ндута и Мтендели в Танзании находится более 300 тысяч беженцев.

«Важно, чтобы UNHCR и правительство Танзании сотрудничали в выдаче удостоверений личности беженцам, эти удостоверения на юридическом уровне подтвердят статус беженца. Эта мера поможет стране принимать легальных беженцев и противодействовать нелегальной миграции», — заявил Масауни.

Гранди ответил, что необходимые меры будут приняты, а также беженцев призовут соблюдать законы страны, которая их приняла.