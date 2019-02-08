Законопроект о штрафах за езду по дорогам на самоходных машинах внесен в ГД

Москва, , 12:10 — REGNUM Законопроект, вводящий штрафы за порчу дорог строительной, дорожной и сельхозтехникой, внесло в Госдуму заксобрание Пермского края, передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля.

Парламентарии предлагают ужесточить наказание за движение по автомобильным дорогам на транспортных средствах, имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам.

Авторы обратили внимание на то, что сейчас отсутствуют меры государственного принуждения, применяемые к лицам, допустившим нарушение установленного запрета, что делает действующую норму декларативной.

«Отсутствие контроля со стороны органов государственной власти за движением транспортных средств (самоходных машин) на пневматическом и гусеничном ходу по автомобильным дорогам влечет угрозу разрушения дорожного полотна в виде образования ям, откалывания краев и других повреждений, создания помех в дорожном движении, замусоривания дорог и их обочин и, как следствие, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде», — объяснили депутаты необходимость введения штрафов.

Речь идет бульдозерах, эскалаторах, снегоходах и прочее.

За несоблюдение требований законодательства о запрете движения по автомобильным дорогам транспортных средств (самоходных машин), имеющих элементы конструкций, которые могут нанести повреждение автомобильным дорогам, устанавливается санкция в виде административного штрафа в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Отметим, что в Пензенской области в настоящее время зарегистрировано почти 27 тыс. самоходных машин, 376 из них — это снегоходы.