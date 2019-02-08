Площади трёх вокзалов в Москве просят вернуть палатку для малоимущих

Москва, , 12:48 — REGNUM Активисты и волонтёры столицы просят власти Москвы вернуть палатку социальной помощи на улицу Краснопрудная возле Комсомольской площади (площади трёх вокзалов). Соответствующая петиция была создана на сайте Change.org. В настоящий момент её подписали свыше 30 тыс. человек.

Как поясняется в тексте петиции, на Комсомольской площади собирается большое количество людей, которые нуждаются в помощи. У бедных и малоимущих категорий граждан нет экономического ресурса, чтобы добраться до новой локации палатки — она располагается на Иловайской улице в 40 минутах пешего хода от станции метро «Люблино».

"Если нет палатки социальной помощи, то это не значит, что бедных и малоимущих стало меньше, что проблема бездомности решена», — добавили волонтёры.

Кроме того, в палатке для бездомных и малоимущих у людей есть возможность получить пропитание и обогреться. Многих ночлежка спасала от обморожений. Согласно приведённой статистике, за зиму в Москве умирает около 3 тысяч бездомных.

Напомним, палатку убрали с Ярославского вокзала накануне проведения матчей чемпионата мира в Москве, пообещав владельцам вернуть её на прежнее место. Однако позже её переместили в Центр социальной адаптации «Люблино» района Марьино.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы и Подмосковья по-прежнему закрывают глаза на проблему бездомных инвалидов. В принятом на 2019−2021 бюджете о размерах и наличии субвенций на поддержку приютов для бездомных инвалидов заявлено не было.

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