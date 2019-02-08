Минобороны Казахстана займется патриотическим воспитанием в Алма-Ате

Алма-Ата, Казахстан, , 12:17 — REGNUM Министерство обороны Казахстана, акимат (администрация) Алма-Аты и республиканское общественное объединение «Жас сарбаз» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии, сообщает 8 февраля агентство «Казинформ».

В рамках подписанного документа планируется проведение молодежных военно-патриотических мероприятий, а также реализация совместных проектов. Соглашение подписано в рамках поручения президента по усилению роли военно-патриотического воспитания.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября 2018 года министерство обороны Казахстана, акимат Чимкента и общественное движение «Жас сарбаз» подписали меморандум о сотрудничестве и взаимодействии.

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