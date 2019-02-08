Метростроевцы Петербурга бастовали ночью под землей

Санкт-Петербург, , 12:04 — REGNUM Новая забастовка строителей метрополитена из-за задержек зарплаты произошла в ночь на 8 февраля в Санкт-Петербурге. К утру стачка была прекращена, рабочие встретились с руководством, им пообещали выплату долгов.

По данным ТАСС, бастовали около 20 работников ночной смены «Управления-15 Метрострой», которое возводит станцию метро «Театральная» у Мариинского театра. Забастовка была начата в 03:00 мск в связи с невыплатой зарплаты за декабрь 2018 года.

К шести часам утра к рабочим приехал гендиректор «Управления-15 Метрострой» и пообещал, что долги выплатят до 12 февраля.

«По его данным, более 600 сотрудников «Управления-15 Метрострой» не получили зарплату за декабрь 2018 года», — отмечает источник.

После переговоров с директором подземные работы возобновились.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года из-за невыплаты зарплаты подрядчики, которых нанял «Метрострой» на строительство продолжения Лахтинско-Правобережной линии, объявили голодовку. В акции участвовали 30 человек, которые отказались выйти из шахты после завершения рабочего дня.

С бастующими в тоннеле 26 декабря встречался вице-губернатор Николай Бондаренко. Затем он провел выездное совещание на объекте с руководством «Метростроя». После этого работы возобновились.

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Напомним, Межрайонная инспекция ФНС по крупным налогоплательщикам Санкт-Петербурга подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о банкротстве ОАО «Метрострой». Из материалов суда следует, что долг компании по налогам составляет почти 789 млн рублей.

Компания хочет заключить мировое соглашение с ФНС и рассрочить платеж по налоговой задолженности. После этого может быть снят запрет на пользование счетами, и организация сможет вести полноценную деятельность, в том числе рассчитываться с подрядчиками, которые заняты строительством тоннелей и станций метро.

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