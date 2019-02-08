В Южной Корее 320 человек заболели гриппом

Сеул, , 11:56 — REGNUM Количество жителей Южной Кореи, которые заболели гриппом увеличилось до 320 человек, сообщает JoongAng Ilbo.

Согласно представителям Корейского центра по контролю и предупреждению заболеваний, количество заболевших гриппом увеличивается с декабря 2018 года. На данный момент в стране более 320 челок. Известно, что 11 человек скончалось. Известно, что количество людей, заболевших гриппом, сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С 1 декабря 2017 года по 6 февраля 2018 года в Южной Корее заболело гриппом 535 человек, однако количество погибших, напротив, увеличилось с 9 до 11 человек. Больше всего заболело пожилых людей, в частности 75 человек в возрасте от 50 лет, 65 человек от 60 лет, 53 человека — от 80 лет и старше.

Как сообщили представители центра, 45% людей, заболело из-за внезапных заморозков. Известно, что среди погибших, 65% пришлось на пожилых людей в возрасте от 65 лет.