В создании трейлера Battlefield снялись ничего не подозревающие геймеры

Вашингтон, , 11:47 — REGNUM При создании очередного трейлера игры Battlefield пользователь Gage Allen решил вместо тщательной постановки каждого выстрела просто сыграть в неё и попытаться на основе отснятого материала создать ролик. Результат его трудов опубликовал 7 февраля портал Kotaku.

В комментариях к видео автор пишет, что Battlefield известна своими масштабными моментами и поясняет, что он решил сделать трейлер на основе никем не контролируемого игрового процесса. Gage Allen отметил: ни один из игроков был не в курсе того, что может стать героем будущего ролика.

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Ранее ИА REGNUM сообщило: результаты продаж Battlefield V года разочаровали компанию Electronic Arts. Её руководство считало, что в третьем квартале 2018 года будет продано 8,3 млн копий игры. Но в итоге компания смогла реализовать лишь 7,3 млн копий.

Читайте ранее в этом сюжете: Результаты продаж игры Battlefield V разочаровали Electronic Arts