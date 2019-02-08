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В Челябинской области живодёр отделался условным наказанием

Общество

Избил бездомную собаку в присутствии ребёнка

Троицк, Челябинская область, 8 февраля 2019, 11:46 — REGNUM  В челябинском Троицке местный 41-летний житель осуждён за жестокое обращение с собакой. В присутствии девочки он избивал животное до тех пор, пока оно не перестало подавать признаки жизни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облпрокуратуре.

Инцидент произошёл в августе 2018 года во дворе жилого дома. Обвиняемый нанёс собаке несколько ударов неустановленным предметом. Находившаяся рядом девочка потребовала прекратить расправу, но это не остановило гражданина.

Приговором суда живодёр осуждён к двум годам условно. При этом ему назначен двухлетний испытательный срок. Основанием для столь мягкого приговора стало раскаяние подсудимого и признание им вины.

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Жестокое обращение с животными и борьба с ним
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