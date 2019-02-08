​В парках Петербурга предлагают жарить шашлыки

Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM В Петербурге определят, в каких парках и скверах можно жарить шашлыки, не опасаясь административной ответственности. Соответствующий законопроект одобрили 8 февраля на заседании комитета по законодательству городского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, сейчас жарить шашлыки и разводить огонь в скверах и парках Северной столицы запрещено городскими правилами охраны и использования зелёных насаждений. За нарушение грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей, однако останавливает это немногих.

«Тысячи людей хорошо осознают, что нарушают закон, но всё равно идут жарить шашлыки неподалёку от дома. И это в какой-то степени объяснимо: специально оборудованных мест, разрешённых для разведения огня и приготовления шашлыка, в черте города попросту нет. Мы намерены прекратить эту затянувшуюся борьбу городских властей с шашлычниками, предоставить людям возможность легально жарить шашлыки в парках, садах и скверах», — заметил один из авторов инициативы Денис Четырбок («Единая Россия»).

Согласно документу, правительство Санкт-Петербурга должно будет создать специальные площадки для отдыха, предназначенные, в том числе, для мангалов и барбекю, а также определить правила их использования. Предполагается, что такие места будут оборудованы урнами, противопожарными средствами и самими мангалами.

Заметим, с шашлычниками то боролись, то защищали в Петербурге на протяжении нескольких лет. Депутат Госдумы Виталий Милонов пытался запретить бесплатные мангалы. Но в мае 2018 года депутат Заксобрания, единоросс Алексей Цивилев предложил Смольному все же оборудовать специальные площадки для граждан в городских парках.

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Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, площадку для гриля или шашлыка часто можно увидеть в обыкновенном дворе многоквартирного дома условной европейской страны — разумеется, если двор благоустроен, там сформирована нормальная городская среда, то соседи охотно пользуются подобными специально предусмотренными площадками и не стремятся завалить их мусором.

Однако петербуржцам, видимо, дождаться таких разительных перемен в ближайшее время не удастся, судя по уровню современного благоустройства новостроек, если учесть, что при микрорайонной застройке понятия «двора» или «внутриквартальной территории» вообще не существует.

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