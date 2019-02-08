В Ингушетии откроют школу иппотерапии для детей с ДЦП

Магас, , 11:34 — REGNUM В Ингушетии будет создана школа иппотерапии для детей, больных детским церебральным параличом. С этой инициативой выступила депутат Народного собрания РИ Лейла Дзейтова. Она предложила организовать работу школы на базе республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов в Магасе, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе главы республики.

По ее словам, в настоящее время занятия по лечебной верховой езде для детей-инвалидов проходят в конноспортивной школе в городе Карабулаке, куда приходится добираться на специализированном транспорте. Однако более доступной площадкой является республиканский реабилитационный центр.

Глава Ингушетии поддержал проект, поручив выделить землю рядом с центром реабилитации. Проект школы иппотерапии будет осуществлен при участии самого центра и благотворительного фонда «Мял».

Уже заключен договор с конноспортивной школой «Дикая дивизия», которая будет предоставлять специально обученных лошадей для проведения лечебных занятий с детьми. Также прошли обучение лечебной верховой езде в Санкт-Петербурге шесть сотрудников центра.

Читайте также: В Ингушетии открыли центр лечения ДЦП при конноспортивной школе

Как сообщало ИА REGNUM, первая конноспортивная школа «Дикая дивизия» открылась в Ингушетии в 2015 году. На базе школы был создан центр для лечения детей с диагнозом ДЦП. Воспитанники Республиканского реабилитационного центра для детей-инвалидов могут посещать центр бесплатно. В их лечении применяют метод иппотерапии, который считается одним из эффективных способов восстановления пациентов с церебральным параличом.