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Жители Украины вызывают негативное отношение у 41% поляков

Общество

Больше всего поляки любят чехов

Жители Украины вызывают негативное отношение у 41% поляков
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Польша и Украина. Ссора

Варшава, 8 февраля 2019, 11:39 — REGNUM  Среди поляков негативное отношение к жителям Украины превалирует над положительным — 41% против 31%, заявили в Центре исследования общественного мнения (CBOS), сообщило 8 февраля Польское радио.

Согласно опросу, проведённому CBOS, поляки лучше всего относятся к чехам — 56%, итальянцам — 55%, венграм и словакам — 53%.

Опрошенные продемонстрировали нейтральное отношение к жителям Белоруссии и Китая — 31% позитивно и 27% негативно.

Больше всего поляки не любят цыган — 17% позитивных оценок и 57% негативных, а также арабов — 13% против 65%.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что в его стране работает около двух миллионов граждан Украины. В основном жители Украины заняты в сфере услуг, строительстве и сельском хозяйстве.

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Украина и Польша
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