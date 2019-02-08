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В Екатеринбурге закрылся старейший в городе кинотеатр «Колизей»

Общество

На данный момент здание опечатано

Екатеринбург, 8 февраля 2019, 11:25 — REGNUM  В Екатеринбурге закрылся старейший кинотеатр города «Колизей». Об этом сообщил бывший заместитель директора кинотеатра «Салют» Станислав Словиковский на своей странице в социальной сети Facebook.

«На сегодняшний день кинотеатр опечатан новым руководством. Насколько мне известно, возобновлять кинопоказы не планируется», — сообщил Станислав Словиковский.

Он заявил, что занимался кинотеатром в течение последнего года и реализовал несколько проектов. Были проведены показы авторского кино, кинофестивали и концерты.

Отметим, что на сайте кинотеатра указано, что в здании идёт ремонт.

Напомним, что кинотеатр «Колизей» — старейший в Екатеринбурге. Он был построен в 1845 году, на данный момент здание кинотеатра является объектом культурного наследия. В советский период истории он назывался «Октябрь», но после распада СССР был вновь переименован.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в кинотеатре сменилось руководство. Фактическим управлением «Колизея» занималась администрация кинотеатра «Салют».

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