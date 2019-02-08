«ФосАгро» помогает в проведении Международного года таблицы Менделеева

Москва, , 11:18 — REGNUM Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев возглавил работу организационного комитета по проведению Международного года периодической таблицы химических элементов в России и дал старт торжественной церемонии открытия программы мероприятий Международного года периодической таблицы в России. В состав оргкомитета вошли заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, министр просвещения РФ Ольга Васильева, президент Российской академии наук Александр Сергеев, руководители федеральных органов исполнительной власти, ведомств и ведущих научных организаций.

2019-й объявлен годом таблицы Менделеева по решению ООН, а реализация международной программы возложена на ЮНЕСКО. В этой связи неудивительно, что ключевым партнером программы выступила российская агрохимическая компания «ФосАгро», которая имеет давние связи с ЮНЕСКО и стала первой российской бизнес-структурой, которая реализует с ЮНЕСКО совместный проект. Программе «Зеленая химия для жизни» исполнилось уже 5 лет и она, призванная поддержать молодых ученых, уже завоевала признание и авторитет в научном сообществе. В рамках проекта оказывается финансовая и научная поддержка перспективным молодым ученым со всего мира, занимающимся разработкой новых передовых технологий на принципах «Зеленой химии» для решения проблем охраны окружающей среды и здравоохранения, продовольствия, повышения энергоэффективности и рационального использования природных ресурсов. За пять лет реализации программы рассмотрено более 600 заявок, денежными призами награждены 34 молодых ученых из 26 стран, выдано грантов на сумму около $2 млн. «Зеленая химия» — не единственный совместный проект ООН и компании «ФосАгро» в сфере охраны окружающей среды и продовольственной безопасности планеты. В 2018 году Группа «ФосАгро» стала первой российской компанией, подписавшей соглашение о сотрудничестве в области устойчивого управления почвенными ресурсами с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). В 2019 году компания «ФосАгро» выбрана ООН партнером проведения Международного года Периодической таблицы химических элементов.

Глава «ФосАгро» Андрей Гурьев стал единственным представителем бизнеса, выступившим на церемонии открытия Международного года Периодической таблицы химических элементов в России. Он рассказал о нацеленности компании на внедрение самых современных технологий и напомнил про мудрое высказывание одного из российских академиков: «Наука на производстве не заметна, но ее отсутствие видно сразу».

«Обеспечивать национальную и глобальную продовольственную безопасность и быть на шаг впереди конкурентов нам помогают наилучшие доступные технологии и разработки ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских институтов, с которыми мы активно работаем. Мы ежегодно инвестируем в капитальное строительство и НИОКР более 30 млрд рублей и являемся лидером по динамике производительности за последние 5 лет«, — заявил Андрей Гурьев.

Благодарность компании «ФосАгро» за поддержку российской науки выразил Президент Российской академии наук Александр Сергеев. Он также отметил что необходимо обеспечить приток в науку молодых квалифицированных, мотивированных кадров. Поэтому надо самым пристальным образом смотреть на систему подготовки кадров начиная со школы и заканчивая аспирантурой, и сделать максимум для повышения ее эффективности. В 2018 году «ФосАгро», первой из частных российских корпораций, подписала соглашение с Российской академией наук и сейчас развивает сотрудничество в сфере инновационного развития производства удобрений. Сфера взаимодействия — перспективное развитие производства удобрений, кормовых фосфатов и высокосортного апатитового концентрата, увеличение глубины и комплексности переработки минерального сырья, защита окружающей среды. РАН оказывает экспертную и методическую поддержку «ФосАгро» в развитии Центра исследований и инноваций компании. Ядром центра выступает единственный в России и ведущий в Европе профильный научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофунгицидам — НИУИФ им. Я.В. Самойлова, входящий в Группу «ФосАгро». Институт де-факто создал в нашей стране мощную базу фосфатного сырья и отрасль минеральных удобрений. В 2019 г. АО «НИУИФ» отметит свой 100-летний юбилей.

Дмитрий Медведев в своем выступлении выдвинул поддержку молодых ученых в число приоритетных задач государства, а министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков добавил, что важно не только поддерживать исследования, но и найти практические механизмы взаимодействия науки и промышленности.

Александр Сергеев также отметил вклад «ФосАгро» в развитие образовательных проектов, в повышение престижа среднего-профессионального и высшего инженерного образования и научно-исследовательской работы среди подрастающего поколения. Также «ФосАгро» развивает стартовавшее более полутора лет назад сотрудничество с Образовательным фондом «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус», г. Сочи). Взаимодействие нацелено на развитие проектов компании в сфере образования, науки и профориентационной работы.

Международный год Периодической таблицы химических элементов пройдёт под эгидой ЮНЕСКО в нескольких странах мира. В рамках этого события планируется проведение научных конференций, тематических выставок, конкурсов молодых учёных. В России планируется проведение более 500 научно-популярных и образовательных мероприятий, направленных на привлечение внимания школьников, студентов и молодёжи в целом к науке и её достижениям.