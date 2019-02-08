В одной из провинций Южной Кореи поймали 1134 человек за нетрезвое вождение

Чонджу, Южная Корея, , 11:19 — REGNUM 8 февраля представители Полицейского управления Чонбук, г. Чонджу сообщили, что задержали 1134 человек в состоянии алкогольного опьянения в провинции Чолла-Пукто в 2018 году, сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно информационному источнику, в 2018 году в провинции было поймано на 17,5% правонарушителей меньше, чем в 2017 году.

Среди 1134 задержанных: 559 человек лишили водительских прав, 546 человек временно лишили водительских прав, 38 человек отказались пройти тест на алкоголь.

Известно, что в 2018 году количество дорожно-транспортных происшествий сократилось в провинции Чолла — Пукто. Количество аварий в состоянии алкогольного опьянения составило 112, что на 39% меньше, чем в 2017 году. Кроме того, количество пострадавших во время аварии людей так же сократилось на 34,8% до 206 человек.