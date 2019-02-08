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Мэр Москвы выразил соболезнования родным Сергея Юрского

Общество

Сообщение появилось на странице мэра в Twitter

Москва, 8 февраля 2019, 11:16 — REGNUM  Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным актёра Сергея Юрского, который ушёл из жизни в возрасте 83 лет. Сообщение появилось 8 февраля на странице мэра в Twitter.

«Ушёл выдающийся актёр театра и кино Сергей Юрьевич Юрский. Его работы вдохновляли несколько поколений зрителей. Мои соболезнования родным», — написал Собянин.

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Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 8 февраля в Москве. По словам дочери актёра Дарьи Юрской, смерть её отца наступила в результате остановки сердца. Известно, что в последнее время Юрский сильно болел.

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