Немецкого производителя карнавальных костюмов Deiters обвинили в расизме

Берлин, , 11:22 — REGNUM Немецкая компания Deiters, один из крупнейших производителей карнавальных костюмов в Германии, была в обвинена в расизме из-за продажи наряда под названием «африканская женщина». Об этом пишет онлайн-журнал Bento 7 февраля.

Костюм — короткое платье с леопардовым принтом и парик с мелкими кудрями — был выставлен в Интернет-магазине. Образ был описан как «дикий» и «неукротимый», с его помощью девушкам предлагалось подчеркнуть свой «животный, хищнический стиль» и женскую привлекательность.

Однако портал «Что такое расизм» (нем. Was ist Rassismus) усмотрел непозволительные нарушения в данном описании. На своей странице в Twitter борцы с расизмом привели следующие аргументы: костюм не является традиционным для какой-либо из африканских стран, а соответствует грубому стереотипу. Африканская женщина в такой трактовке предстает как объект для животных инстинктов, унижается ее достоинство — она подвергается гиперсексуализации и дегуманизации.

Наряд исчез из интернет-магазина Deiters. Как пояснил управляющий директор компании Бьорн Линдерт в интервью Bento, костюм был полностью распродан. После обвинений компания удалила вызвавшее возмущение описание товара.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале итальянскому модному дому Gucci пришлось принести извинения за поступление в продажу свитера-балаклавы, который пользователи соцсетей также сочи расистским: по их мнению, человек в такой одежде напоминает карикатуру на чернокожих.

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