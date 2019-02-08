«Техмаш» и «Просвещение» идут в систему общего образования

Москва, , 11:12 — REGNUM Современные технологии и решения для обеспечения технологической независимости школьного и профессионального образования договорились разработать концерн «Техмаш» и группа компаний «Просвещение». Соответствующее соглашение стороны подписали на проходящей в Москве выставке-форуме «Цифровая образовательная среда», сообщает 8 февраля пресс-служба оборонного предприятия.

«Речь идет о разработках, которые сделают образование более персонифицированным и вариативным. Направлениями сотрудничества также станут развитие системы ранней профориентации, обеспечение технологической независимости и информационной безопасности системы российского образования», — сообщил первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Отмечается, что третьей стороной в проекте станет холдинг «Росэлектроника». Подписанный участниками документ позволит создавать контент для электронных курсов, разрабатывать новые интерактивные методики обучения. Также «Техмаш» и «Просвещение» планируют разработать и внедрить новое учебно-лабораторное оборудование для преподавания технических и естественно-научных дисциплин.

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