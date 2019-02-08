В онкодиспансере Северной Осетии во время операции отключили свет

Владикавказ, , 11:07 — REGNUM В Северной Осетии в республиканском онкологическом диспансере отключили свет. В это время в медучреждении проводили четыре операции. Врачи почти полтора часа справлялись с экстренной ситуацией. К счастью, все закончилось благополучно. Однако поволноваться пришлось всем ‑ и медикам, и родным больных.

«Не работала и вторая резервная линия подачи электричества, которая предусмотрена как раз в таких случаях. Не оказалось и собственного генератора. Его пришлось в экстренном порядке доставлять сотрудникам МЧС», — передает телекомпания «Осетия-Ирристон».

По словам заведующего отделением реанимации анестезиологии Алана Атаева, во время операции врачи «дышали руками, надевали лампы, которыми светили, телефонами светили, кто чем мог».

При выяснении причин такой ненормальной ситуации, оказалось, что медучреждение не входит в число объектов первой категории и электричество подается лишь от одного источника питания, а не из двух независимых, как положено для медицинских объектов такого уровня.

По факту аварийного отключения электроэнергии в онкологическом диспансере республиканская прокуратура организовала проверку, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе надзорного ведомства. В ходе нее будут установлены виновные в том, что произошло, и будет дана правовая оценка действиям должностных лиц ОАО «Севкавказэнерго» и медицинского учреждения. Виновные будут привлечены к отвественности, пообещали в прокуратуре.