За год поток трудовых мигрантов из Таджикистана в Россию сократился на 1%

Душанбе, , 11:11 — REGNUM В течение 2018 года из Таджикистана в Россию выехали 463 552 трудовых мигрантов, что на 1% меньше, чем в 2017 году. Об этом заявил заместитель министра труда, миграции и занятости населения Таджикистана Эмин Сангинзода, сообщает 8 февраля агентство «ТаджикТА».

По данным замминистра, всего за год из республики выехали 484 176 трудовых мигрантов, в том числе 13 856 человек — в Казахстан. 95,7% мигрантов из Таджикистана отправляются в Россию. Сангинзода добавил, что за пять лет миграционный поток снизился на 39,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего визита в Таджикистан заявил, что Москва и Душанбе планируют подписать в ближайшее время дополнительное соглашение, гарантирующие права трудовых мигрантов.

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