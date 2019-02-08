С 1 марта за выезд на «вафельницу» начнут штрафовать дорожные камеры

Москва, , 11:04 — REGNUM Уже с 1 марта 2019 года в Москве дорожные камеры начнут следить за водителями, которые нарушают правила дорожного движения и выезжают на запрещающий сигнал светофора в случае затора на разметку «вафельница». Как сообщает пресс-служба Госавтоинспекции, за такие нарушения автолюбителей будут наказывать штрафом в размере 1,5 тыс. рублей.

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В ведомстве пояснили, что комплексы видеофикцсации не только будут снимать нарушение на фото, но и записывать на видео.

«Штраф выпишут, если машина находится на перекрестке, создавая препятствие для движения транспортных средств, исключительно в неподвижном состоянии более пяти секунд», — прокомментировали в Управлении ГИБДД по городу Москва.

В ГИБДД отметили, что всё оборудование прошло обязательную сертификацию в МВД РФ: «Мы уверены, что некорректно выписанных штрафов не будет. С каждым будем отдельно разбираться».

Также отмечается, что такая мера позволит существенно улучшить движение на особо загруженных перекрёстках — снизить задержки транспорта как городского, так и личного в часы пик на 15−20%.

Добавим, что на сегодняшний день разметка в виде жёлтой сетки нанесена в Москве по 103 адресам, где есть проблема «запирания» перекрестков. Первый адрес, где начнут фиксировать нарушения — пересечение Садового кольца и Орликова переулка.

Напомним, с 28 апреля 2018 года в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения (ПДД), касающиеся «вафельной» разметки жёлтого цвета, нанесённой на дорожное покрытие на перекрёстках оживлённых автотрасс. За нарушение данного этого правила водителю назначался штраф в размере 1 тыс. рублей.

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