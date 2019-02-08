Государство сдаст в аренду квартиру экс-президента Януковича — АРМА

Киев, , 10:57 — REGNUM Арестованная квартира беглого президента Украины Виктора Януковича передана в частные руки и будет сдаваться в аренду, заявил начальник управления национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) Виталий Резник, сообщило 7 февраля издание «Украинская правда».

Квартирой площадью 240 кв. метров, расположенной на Оболонской набережной, будет распоряжаться компания «СВМ-Консалтинг». Резник отметил, что в помещении никто не жил, в нём сделан свежий ремонт и даже не были вставлены розетки.

По оценке АРМА, такая квартира может стоить более $1,3 млн.

Напомним, представители АРМА готовятся к третьей попытке продать захваченное украинскими пограничниками рыболовецкое судно «Норд». На предыдущих аукционах не нашлось желающих купить ворованный корабль.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский суд заочно приговорил Виктора Януковича к 13 годам тюрьмы, однако прокуратура готовится выдвинуть новые обвинения, а также оспорить решение о невиновности Януковича в посягательстве на территориальную целостность Украины.

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