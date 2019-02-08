Граждане РФ оценивают ситуацию в Венесуэле как провокацию

Москва, , 10:54 — REGNUM За событиями в Венесуэле с интересом наблюдают более половины жителей России (57%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Негативные эмоции по отношению к протестующим в Венесуэле испытывают 12% граждан РФ, осуждают 11%. Безразлично к протестующим относятся 15%, к Николасу Мадуро — 23%. Симпатию чувствуют 9% опрошенных.

По мнению большинства опрошенных (20%), происходящие в Венесуэле события — следствие провокаций со стороны других стран, в частности США. Версии о перевороте придерживаются 16% граждан.

Опрос проведен 30 января 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, законные власти Венесуэлы выступают за то, чтобы Российская Федерация стала посредником при урегулировании внутриполитического кризиса в Боливарианской Республике.

Подробнее: Венесуэла попросила Россию быть посредником в урегулировании кризиса