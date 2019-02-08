В Южной Корее в 2019 году примут на работу 911 пожарных

Сеул, , 10:50 — REGNUM 8 февраля администрация провинции Кёнгидо опубликовала на сайте Управления пожарной охраны провинции Кёнгидо план найма пожарных на 2019 год, сообщает Maeil Business Newspaper.

Согласно данному плану, в 2019 году будет принято на работу 911 пожарных, в том числе 513 новобранцев (на конкурсной основе) и 398 профессионалов. Известно, что в этом году требуются на 50 спасателей, 196 специалист по оказанию первой медицинской помощи, 3 летчика больше.

Кроме того, губернатор провинции Кёнгидо пообещал увеличить количество пожарных с 8941 человека до 12 262 человек к 2022 году. Заявки принимаются с 18 по 20 февраля до 18:00 (по местному времени).