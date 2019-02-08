В школах Кемерова отменяют карантин по гриппу и ОРВИ

Кемерово, , 10:40 — REGNUM Занятия в школах города Кемерово после карантина по гриппу возобновятся с 11 февраля, сообщили ИА REGNUM в администрации муниципалитета.

«На основании письма территориального отдела управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в Кемерово карантин снят в связи с тенденцией снижения уровня заболеваемости. Так, только за неделю среди школьников в возрасте 7—14 лет она снизилась в 2,2 раза», — отметили в мэрии.

С понедельника занятия в школах начнутся по обычному расписанию, но противоэпидемические мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа продолжатся — по рекомендации Роспотребнадзора.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, карантин по гриппу был введён в Кемеровской области с 16 января 2019 года — за неделю с 7 по 13 января общая заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 52,8%, в 20 территориях региона число заболевших было выше пороговых значений.

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