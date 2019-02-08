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Более 30 лиц со статусом обвинены в коррупционных преступлениях в Дагестане

Общество

Число сообщений о коррупции в 2018 году выросло на треть по сравнению с предыдущим годом

Более 30 лиц со статусом обвинены в коррупционных преступлениях в Дагестане
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Хор коррупционеров

Махачкала, 8 февраля 2019, 10:55 — REGNUM  В производстве следователей Дагестана в 2018 году находилось 365 коррупционных уголовных дел. К уголовной ответственности привлечено 31 должностное лицо, обладающее особым правовым статусом — главы городов, районов, сельских поселений, депутаты разного уровня. В отношении 24 из них дела переданы в суд. Об этом 7 января на заседании коллегии СКР по Дагестану рассказал глава ведомства Сергей Дубровин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного органа.

В течение года, по его словам, поступило 633 сообщения о коррупции, что почти на четверть превышает показатель 2017 года (503). Дубровин отметил, что в 2018 году в производстве находились более сложные и многоэпизодные уголовные дела о коррупционных и должностных преступлениях.

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Напомним, ранее итоги года подводили и другие силовые ведомства Дагестана. В прокуратуре республики сообщили, что более 10 тысяч должностных лиц были привлечены в 2018 году к различным видам ответственности. В отношении высокопоставленных должностных лиц расследуются 34 резонансных уголовных дела. У обвиняемых по ним арестовано имущество на сумму более 2 млрд рублей.

В министерстве внутренних дел Дагестана сообщили, что в 2018 году в регионе были выявлены экономические преступления на 3,154 млрд рублей. Примерно половину этой суммы правоохранителям удалось возместить в результате следственных мероприятий. Более 87% из общего числа экономических преступлений было раскрыто.

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