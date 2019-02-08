«Всех перепьём»: к ответу Шнурова об алкогольной смертности

Москва, , 10:31 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров имеет талант адекватно отражать господствующее мнение, считает завкафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM его новое стихотворение о смертности из-за алкоголя России, родившееся после недавнего заявления министра здравоохранения Вероники Скворцовой, он отметил:

«Шнур имеет талант адекватно отражать господствующее мнение. Причем часто стыдливо замалчивается, что большинство думает так же, — но потому-то эти эпиграммы так популярны, что их автор попадает в точку. Отношение к алкоголю у нас в стране более чем либеральное. Сегодня в употреблении крепких напитков видят даже некое патриотическое начало — мол, всех перепьём, всех победим.

При этом крупные чиновники и бизнесмены в своей публичной ипостаси пьяными быть себе не позволяют. А молодые карьеристы не пьют совсем. То есть спиваться, при негласном поощрении, положено простым людям. Для которых, особенно в небогатой провинции, это зачастую единственный способ справиться с тяготами жизни. Пейте, да не критикуйте и не возмущайтесь — таков негласный девиз власть имущих.

И Шнур в этом контексте выступает как провокатор. Не случайно те же власти так благосклонно смотрят на его проделки. Пока он излагает то, что выгодно нашей элите, у него лично будет все прекрасно. А у нас?»

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что мужчины трудоспособного возраста умирают в России в большинстве случаев из-за пристрастия к спиртному и что с приемом алкоголя связано около 70% таких смертей, министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила 7 февраля в эфире радиостанции «Вести FM». Эти слова нашли отклик в творчестве лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Артист в стихах написал, что трезвенникам нередко «не до любви», а потому большинство людей появились на свет благодаря алкоголю.

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