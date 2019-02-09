«Постоянно ощущаешь себя начинающим»: как стать стоматологом?

Анастасия Полозкова, Анастасия Алексеева, , 00:01 — REGNUM

9 февраля — Международный день стоматологов. В России праздник отмечают всего несколько последних лет, но с каждым годом он становится всё популярнее. Чтобы узнать больше о профессии стоматолога, корреспонденты ИА REGNUM пообщались с врачом-ортодонтом и гнатологом Станиславом Блумом, учредителем «Центра функциональной ортодонтии и протезирования» в Санкт-Петербурге.

Станислав ведет клиническую практику с 2002 года и подчеркивает, что пришел в профессию благодаря тому, что его мать тоже была ортодонтом, т. е. стоматология часто — семейное дело.

«Я не представляю ребенка, который спит и видит, как будет вырывать зубы. Мне кажется, что это ненормально», — шутит Станислав.

Между тем он отмечает, что сложнее всего работать именно с детьми, так как они «сильнее боятся того, чего нет». Впрочем, есть большое количество подходов к маленьким пациентам, один из которых — лечение под наркозом. Также в современной детской стоматологии применяют психотерапию, игровые моменты и другие практики. В клинике же Станислава Александровича лечатся в основном взрослые пациенты. Как отмечает стоматолог, наибольший процент среди них — те, кто проходит повторное лечение.

Чем занимается гнатолог?

Если большинство людей, не связанных с медициной, знают, что работа ортодонта заключается в исправлении положения зубов, то слово «гнатолог» встречается не так часто в повседневной жизни. Доктор объяснил, что гнатологи изучают функционирование суставов и работают с мышцами, окклюзией и дыхательными путями пациента.

«За нашей нижней челюстью находятся дыхательные пути. С возрастом стираются и теряются какие-то зубы, челюсти становятся ближе друг к другу, языку остаётся меньше места. Он уходит назад и сужает дыхательные пути, из-за чего могут появиться проблемы с дыханием. Например, храп».

Направления стоматологии

Всего же в стоматологии существует пять официальных направлений: хирург, терапевт, ортопед, ортодонт и детский стоматолог. Помимо этого, существуют направления стоматологии, находящиеся на пересечении с другими областями медицины. Например, врач-имплантолог имеет диплом хирурга, а не стоматолога.

Станислав отмечает, что в последнее время стоматологи начали активно взаимодействовать не только друг с другом, но и с другими врачами. Это наглядно доказывает его разработка — скрининг-анализ верхних дыхательных путей и их взаимоотношения с прикусом — «дыхательный октаэдр».

«Приходит пациент к врачу-ортодонту исправить патологию прикуса. В любом случае нужно сделать телерентгенограмму, снимок черепа сбоку. По этому снимку ортодонт может не только увидеть, что у человека, например, зубы сильно вперед торчат, но и определить, что у него большие аденоиды, увидеть патологию шейного отдела, осанки и т. д. В этом и заключается скрининг-анализ», — рассказывает доктор.

Особенности профессии

Помимо активной практики, Станислав Александрович уже более десяти лет ведет лекционную деятельность, восемь из которых посвятил узконаправленным семинарам по мышечно-суставным дисфункциям. Он читает лекции на всем постсоветском пространстве, а также принимает участие в международных конгрессах. Станислав Александрович отмечает, что главная особенность медицины лежит в необходимости непрерывного образования:

«Современный мир меняется очень быстро. Раньше защищали аналоговые фотоаппараты, но все понимают, что будущее за цифрой. То же самое происходит и с медициной. Если ты вступил на путь стоматолога, должен будешь постоянно учиться. Основной плюс того, что я веду активную преподавательскую деятельность, в постоянном обучении. Читая семинары, я общаюсь с другими врачами и таким образом получаю знания. Но несмотря на большой багаж знаний, если ты адекватный специалист, то постоянно ощущаешь себя начинающим».

Станислав Александрович отмечает, что любому врачу нельзя останавливаться в развитии, так как он мгновенно устареет в плане конкуренции на рынке. Взгляды на медицину постоянно меняются, и то, что было нормально в прошлом веке, сейчас уже не применяется. Например, раньше стоматологи часто проводили лечение с удалением зубов, сейчас же это практикуют гораздо реже. Обратная ситуация происходит с удалением зубов мудрости и восьмерок.

Много ли денег в стоматологии?

Бытует мнение, что стоматология — это «золотое дно». Однако Станислав Александрович уверяет, что это не так. Наглядное тому доказательство — новых стоматологических клиник открывается всё меньше.

«Медицина — это не такой рентабельный бизнес, как многие другие. Она связана с ответственностью и определенными пролонгированными гарантиями. Продавать уголь проще, быстрее и выгоднее», — отмечает врач.

Как стать стоматологом?

Несмотря на это, попасть в стоматологию не составляет большого труда. Обычно студенты устраиваются работать ассистентами к врачу-стоматологу, после чего чаще всего остаются в этой же клинике уже в качестве врачей. В основном именно так происходит трудоустройство молодых стоматологов. При этом, по мнению Станислава, специалист, который хочет расти, не пойдет работать в государственную клинику.

«В стоматологии есть более-менее объективные стандарты качества, в том числе это касается технологии лечения. Я думаю, в государственных стоматологиях они немного ниже. Например, в нашей клинике практически не ставятся мостовидные протезы, так как из-за них страдают два соседних зуба, а это плохо. Вместо этого мы ставим имплант. Если его нельзя поставить, готовим под него место. За прошлый год мы поставили всего два или три мостовидных протеза — это невероятно низкий уровень», — объясняет доктор.

Станислав отмечает, что основные качества, которыми должен обладать стоматолог, — обучаемость, организованность и адекватность. Под последним он подразумевает соответствие современному миру — открытый ум, широта взглядов и умение менять свою точку зрения. Кроме того, не лишним будет и знание английского языка, так как большинство профессиональной литературы написано именно на нём.

Стоматология с 2010 года остается неизменным лидером среди медицинских услуг, за которые граждане готовы платить деньги. По оценкам BusinesStat, в 2018 году на коммерческий сектор приходился 31% от общего числа стоматологических приемов. Впрочем, многие жители России экономили на посещении стоматологов и предпочитали отказаться от несрочных медицинских услуг. По прогнозам исследовательской компании, рост стоматологического рынка возобновится начиная с 2020 года.

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