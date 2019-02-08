Комплекс защиты бронетехники от высокоточного оружия появится в России

Москва, , 10:10 — REGNUM Специалисты Центрального НИИ точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) разрабатывают новый комплекс, который позволит защитить военную технику от высокоточных управляемых боеприпасов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех).

В пресс-службе отметили, что комплекс, который первыми получат новейшие самоходные артиллерийские орудия «Лотос», основан «на принципе оптико-электронного подавления систем наведения на цель атакующих управляемых боеприпасов».

Комплекс состоит из двух систем, одна из них создает оптико-электронные помехи с помощью аэрозольных боеприпасов, вторая — фиксирует выстрел и сектор, откуда он был выполнен.

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