На Урале бизнесменов предупреждают о новом способе мошенничества

Челябинск, , 10:07 — REGNUM В Челябинской области неизвестные лица звонят предпринимателям от имени действующих сотрудников Роспотребнадзора и требуют приобретать брошюры с ненужным им законодательством. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областной прокуратуре.

В Роспотребнадзор о мошенниках заявили встревоженные предприниматели. Якобы сотрудники ведомства позвонили им и сообщили о предстоящей проверке. И к этой проверке гражданам порекомендовали приобрести брошюры и разместить их в уголке потребителя. Совершить покупку предлагают в книжном магазине.

В прокуратуре отмечают: законодательство запрещает понуждать проверяемых к трате денег. По данным надзорного ведомства, речь идёт о новом способе мошенничества.

«В данном случае предприниматели не приобрели брошюры, поскольку перезвонили в Роспотребнадзор. Но явно есть и те, которые их молча приобрели», — констатировали в прокуратуре.