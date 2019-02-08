Администрация о.Чеджу выделит $22,06 млн на переработку навоза

Чеджу, Южная Корея, , 09:59 — REGNUM Администрация острова Чеджу выделит 24,7 млрд вон (~$22,06 млн) на развитие животноводства и переработку навоза, сообщает Maeil Business Newspaper.

Известно, что администрация острова Чеджу выделит 10 млрд вон (~$8,93 млн) на расширение государственных очистных сооружений в районе Халлим-ып. Также будет выделено 10,2 млрд вон (~$9,1 млн) на оборудование для утилизации ресурсов свиноводства и еще 1,5 млрд вон (~$1,33 млн) на централизованные очистные сооружения (переработка навоза).

Кроме того, 2 млрд вон (~$1,78 млн) будет выделено на пять проектов по использованию компоста, включая установки для переработки навоза и резервуары для хранения жидкости. 1 млрд вон (~$893 тыс.) будет выделен на 5 проектов по уменьшению запаха навоза.