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Действия центра по помощи наркозависимым в Танзании приносят результаты

Общество

В городе Мбея благодаря действиям центра резко увеличилось число наркозависимых, проходящих лечение

Мбея , Танзания, 8 февраля 2019, 10:01 — REGNUM  Центр по помощи наркозависимым в городе Мбея, Танзания, приносит огромную пользу. Все больше граждан обращаются туда за помощью, сообщает газета Nipashe.

Заведующий центром Стефано Макакилва рассказал, что центр был открыт в 2017 году премьер-министром Кассимом Маджаливой после доклада, в котором сообщалось о наибольшем количестве наркозависимых в областях на юге Танзании.

Макакилва отменил, что в 2017 году только шесть человек получали лечение, а в настоящий момент их 219. Количество постоянно увеличивается.

«После того как наркозависимые встают на учет, мы предоставляем им психологическую помощь и медицинское обследование. После этого мы лечим их с помощью ежедневных доз метадона», — рассказал Макакилва.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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