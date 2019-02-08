Действия центра по помощи наркозависимым в Танзании приносят результаты

Мбея , Танзания, , 10:01 — REGNUM Центр по помощи наркозависимым в городе Мбея, Танзания, приносит огромную пользу. Все больше граждан обращаются туда за помощью, сообщает газета Nipashe.

Заведующий центром Стефано Макакилва рассказал, что центр был открыт в 2017 году премьер-министром Кассимом Маджаливой после доклада, в котором сообщалось о наибольшем количестве наркозависимых в областях на юге Танзании.

Макакилва отменил, что в 2017 году только шесть человек получали лечение, а в настоящий момент их 219. Количество постоянно увеличивается.

«После того как наркозависимые встают на учет, мы предоставляем им психологическую помощь и медицинское обследование. После этого мы лечим их с помощью ежедневных доз метадона», — рассказал Макакилва.