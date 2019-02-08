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В школах Челябинска спустя три дня возобновили занятия

Общество

Морозы отступили

Челябинск, 8 февраля 2019, 09:47 — REGNUM  В Челябинске все школы города работают в обычном режиме. Об этом журналистам сообщили в администрации города.

Температура воздуха на улице утром была в районе минус 20 градусов. Таким образом, холода отступили.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, занятия в школах отменяли 5, 6 и 7 февраля. Ограничения касались всех классов и смен. Причиной стали аномальные морозы. В последние дни столбик термометра достигал отметки в минус 30 градусов и даже опускался ниже.

Читайте ранее в этом сюжете: Во всех школах Челябинска снова отменили занятия

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Морозы
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