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В Южной Корее провели опрос на тему декретного отпуска

Общество

66% женщин ушли с работы или сменили поле деятельности до появления второго ребенка в семье

Сеул, 8 февраля 2019, 09:18 — REGNUM  В Южной Корее провели опрос на тему декретного отпуска, сообщает KBS News.

Согласно результатом опроса Корейского института по здравоохранению и социальным вопросам, 50,3% работающих женщин во время беременности ушли с работы до того, как в семье появился второй ребенок, а 15,5% — сменили поле деятельности.

Только 40% женщин уходили в декретный отпуск до и после родов.

Известно, что уйти в декретный отпуск, работая в малом бизнесе достаточно не просто. 78% женщин, которые работали в государственных или общественных учреждениях смогли уйти в декретный отпуск, 72% женщин — в крупных корпорациях, в то время как только 41% женщин, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, смогли уйти в декрет.

Кроме того, в зависимости от типа занятости, также существуют различия. 58% женщин, которые были штатными сотрудниками компании смогли уйти в декретный отпуск, 6,6% женщин, которые были временными сотрудниками.

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Социологические опросы
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