Директора завода в Дагестане уличили в растрате субсидий в крупном размере

Гергебиль, Дагестан, , 09:07 — REGNUM Генеральный директор ОАО «Гергебильский консервный завод» (Дагестан) попал в поле зрения правоохранительных органов. Его вместе с родным братом подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ИА REGNUM 8 февраля в пресс-службе СКР по Дагестану.

Установлено, что фигуранты дела с 2009 по 2017 год обманом и подделкой документов получили от министерства сельского хозяйства и продовольствия республики деньги на развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. Размер субсидий составил около 6,5 млн рублей. Однако деньги не были освоены по назначению. Средства злоумышленники похитили и использовали по своему усмотрению.

Подозреваемым также вменяют в вину покушение на мошенничество в особо крупном размере. Следствие считает, что в 2016 году гендиректор аналогичным образом пытался получить субсидии в размере 3 млн рублей от министерства экономики и территориального развития Дагестана на приобретение оборудования. Однако, опасаясь, что его действия могут привлечь внимание надзорных органов, отозвал заявку на оказание заводу господдержки.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане заключён под стражу директор фармацевтической компании «Фарма-Сфера». По версии следствия, руководитель в 2015 году в составе организационной группы завышал цены в ходе реализации госконтрактов по закупкам лекарственных препаратов. Мошеннические действия позволили ему присвоить себе почти 4,7 млн рублей.

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