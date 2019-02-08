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День влюбленных: Останкинскую телебашню подсветят розовым и красным цветами

Общество

Подсветку фасада телебашни, которую подсветят красным и розовым цветами, включат в 00:00 мск 13 февраля на сутки

Москва, 8 февраля 2019, 08:58 — REGNUM  В Москве в День всех влюбленных праздничная подсветка украсит Останкинскую телебашню. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Отмечается, что в огромную «поздравительную видеооткрытку» с несколькими сотнями искрящихся сердец и надписью «С любовью над облаками» превратится экран на здании телебашни 14 февраля.

Подсветку фасада телебашни, которую подсветят красным и розовым цветами, включат в 00:00 мск 13 февраля на сутки.

Влюбленных ждут бесплатные обзорные экскурсии с посещением интерактивного мультимедийного комплекса и смотровой площадки на высоте более 300 метров.

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День святого Валентина
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