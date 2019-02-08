Чиновнику в Москву взятка из Дагестана прибыла по почте

Москва, , 09:01 — REGNUM Человеческая находчивость не знает предела. Сотрудник департамента аттестации научных работников Министерства науки и высшего образования РФ получил взятку по почте. Конверты с американской валютой были отправлены чиновнику преподавателями одного из вузов Дагестана.

Опечатанные папки с личными делами от соискателей ученой степени кандидата филологических наук чиновник получил 5 февраля, пишет «Московский комсомолец». Вскрыв их, он в каждой обнаружил по одному конверту с купюрами. Деньгами, судя по всему, соискатели хотели обеспечить себе положительный результат на аттестации.

Сотрудник департамента от такого гонорара отказался и вызвал правоохранителей. Силовики документацию изъяли, но уголовное дело возбуждать пока не стали. Организована предварительная проверка.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время находится в СИЗО по подозрению в даче взятки в особо крупном размере начальник оперативно-разыскной части управления собственной безопасности МВД Дагестана Магомед Хизриев. Следствие утверждает, что полковник полиции за 1 млн рублей пытался получить должность министра внутренних дел республики.