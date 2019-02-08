Разрабочики S.T.A.L.K.E.R. 2 предложили геймерам разгадать ребус

Киев, , 08:54 — REGNUM Компания GSC Game World на своей странице в соцсети Facebook разместила публикацию, озадачившую геймеров. Создатели культовой игры S.T.A.L.K.E.R. выложили изображение с числом 35.

https://www.facebook.com/gscgameworld/photos/a.1195417553899898/1914647945310185/

Поклонникам творчества игровой студии предстоит разгадать загадку о том, «что скрывается за кодом 2.0.2.1 ». Администрация страницы сообщила, что разгадкой первой части кода является то самое число 35 и отметила: существует вероятность того, что геймерам это пригодится в будущем.

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Напомним, на сайте проекта S.T.A.L.K.E.R. 2 ранее были опубликован код 2.0.2.1 . Фанаты игровой серии предположили, что речь идет о годе выхода игры в продажу. Однако теперь выяснилось, что это не так.

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