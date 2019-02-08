Прошло 40 дней: в Магнитогорске вспоминают погибших при обрушении дома

Магнитогорск, Челябинская область, , 08:45 — REGNUM В Магнитогорске вспоминают жильцов, погибших при обрушении седьмого подъезда десятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. С момента трагедии прошло 40 дней. В городе уже состоялась божественная литургия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Литургия состоялась в местном кафедральном соборе. Участие в ней приняли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и другие представители органов власти и местного самоуправления.

Также богослужение пройдёт в районе места трагедии.

Отметим, также 8 января в Общественной палате России откроется фотовыставка «Магнитогорск. Сопереживаем. Помним. Скорбим». На ней будут представлены фотографии, сделанные на месте трагедии, в ходе оперативных совещаний, а также в пунктах помощи пострадавшим и местах временного размещения жильцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение подъезда произошло рано утром 31 декабря после взрыва. Погибли 39 человек.