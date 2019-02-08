Пятница, 8 Февраля 2019 года
08:51:51 МСК

Прошло 40 дней: в Магнитогорске вспоминают погибших при обрушении дома

Общество

Также выставка, посвящённая трагедии, откроется в Общественной палате Российской Федерации

Прошло 40 дней: в Магнитогорске вспоминают погибших при обрушении дома
Память

Магнитогорск, Челябинская область, 8 февраля 2019, 08:45 — REGNUM  В Магнитогорске вспоминают жильцов, погибших при обрушении седьмого подъезда десятиэтажки на проспекте Карла Маркса, 164. С момента трагедии прошло 40 дней. В городе уже состоялась божественная литургия, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Литургия состоялась в местном кафедральном соборе. Участие в ней приняли губернатор Челябинской области Борис Дубровский и другие представители органов власти и местного самоуправления.

Также богослужение пройдёт в районе места трагедии.

Отметим, также 8 января в Общественной палате России откроется фотовыставка «Магнитогорск. Сопереживаем. Помним. Скорбим». На ней будут представлены фотографии, сделанные на месте трагедии, в ходе оперативных совещаний, а также в пунктах помощи пострадавшим и местах временного размещения жильцов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение подъезда произошло рано утром 31 декабря после взрыва. Погибли 39 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрыв в многоэтажном доме в Магнитогорске
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить