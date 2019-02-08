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В России с начала февраля выявлено более 120 партий небезопасной продукции

Общество

Нарушения были выявлены в 19 регионах России

Москва, 8 февраля 2019, 08:44 — REGNUM  В России с 1 по 7 февраля выявлено 122 партии продукции, которая продавалась с нарушениями установленных требований, об это 8 февраля сообщили в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

По данным ведомства, нарушения были выявлены в 19 регионах России. Среди нарушений — реализация товара с истекшим сроком годности, отсутствие сведений об изготовителе. В рыбной продукции отсутствовала маркировка на упаковке, также выявлялись меха и меховые изделия без идентификационных знаков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор совместно с «Союзмолоко» провели контрольные закупки молока и сыра в Воронежской, Брянской областях, Хабаровском и Краснодарском краях и в Санкт-Петербурге.

Читайте подробнее: В Роспотребнадзоре рассказали об итогах проверки молока и сыра

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