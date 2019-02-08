Гражданка Кении обвиняет конкурс красоты в использовании своих фото

Найроби, , 08:47 — REGNUM Министерство туризма Уганды назвало женщин Уганды одной из туристических достопримечательностей страны и организовало конкурс красоты Miss Curvy Uganda, что вызвало общественный резонанс. Гражданка Кении обвиняет организаторов конкурса Miss Curvy Uganda в незаконном использовании ее фото для рекламной кампании. Об этом сообщает информационный портал The Sqoop.

Фотографии медийной личности из Кении Грейс Мсаламе были использованы для рекламы конкурса Miss Curvy Uganda без ее разрешения.

«Мой образ используется для насаждения, распространения и побуждения объективизации женских тел. Я не одобряю это и не соглашаюсь с этим посланием», — прокомментировала Мсаламе.

«Miss Curvy Uganda намеренно и расчетливо использует мой образ для популяризации надругательства над женскими телами. Это порочит мой образ и мою репутацию, разрушает мой личный бренд, над которым я работала много лет. Конкурс подвергает меня незаслуженным кибер-издевательствам», — добавила Мсаламе.

Она также заявила, что собирается подать иск в суд.

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